Ізраїль ліквідував одного з ключових командирів ХАМАС у Газі, - Reuters

Ізраїльські військові заявили, що в суботу, 13 грудня, внаслідок удару по автомобілю в Газі було вбито високопоставленого командира ХАМАС Раеда Саеда, одного з "архітекторів" нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Це було найгучніше вбивство високопоставленого діяча ХАМАС з моменту набрання чинності угоди про припинення вогню в Газі в жовтні, повідомляє Reuters.

У спільній заяві прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Ізраель Кац заявили, що Саед став мішенню у відповідь на атаку ХАМАС, в результаті якої вибуховий пристрій поранив двох солдатів.

За даними органів охорони здоров'я Гази, на які посилається Reuters, внаслідок вибуху автомобіля загинуло п'ятеро людей та щонайменше 25 отримали поранення.

Але наразі немає жодного негайного підтвердження щодо того, що Саед є серед загиблих.