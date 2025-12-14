RU

Израиль ликвидировал одного из ключевых командиров ХАМАС в Газе, - Reuters

Иллюстративное фото: боевики ХАМАС (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Израиль заявил об убийстве высокопоставленного командира ХАМАС Раэда Саэда в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Израильские военные заявили, что в субботу, 13 декабря, в результате удара по автомобилю в Газе был убит высокопоставленный командир ХАМАС Раэд Саэд, один из "архитекторов" нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Это было самое громкое убийство высокопоставленного деятеля ХАМАС с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в Газе в октябре, сообщает Reuters.

В совместном заявлении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израэль Кац заявили, что Саэд стал мишенью в ответ на атаку ХАМАС, в результате которой взрывное устройство ранило двух солдат.

По данным органов здравоохранения Газы, на которые ссылается Reuters, в результате взрыва автомобиля погибли пять человек и по меньшей мере 25 получили ранения .

Но пока нет никакого немедленного подтверждения о том, что Саэд есть среди погибших.

 

 

Мирное соглашение между Израилем и ХАМАС

Напомним, 8 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС после переговоров в Египте согласились на первый этап предложенного им мирного плана.

Через два дня режим прекращения огня вступил в силу. Израиль отвел войска в буферную зону вокруг Газы, а палестинцы начали возвращаться в свои дома.

13 октября лидеры США, Египта и Турции в Шарм-эль-Шейхе подписали соглашение о завершении войны в Газе, выступив посредниками между Израилем и ХАМАС.

Согласно договоренностям, группировка ХАМАС обязалась освободить всех заложников, удерживаемых с 2023 года, а также передать Израилю тела погибших пленных.

Между тем в начале декабря появилось сообщение, что Трамп готовится объявить второй этап плана урегулирования для сектора Газа и представить новую структуру управления анклавом. Соответствующие инициативы могут быть объявлены до Рождества.

