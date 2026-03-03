UA

Ізраїль ліквідував один з найзахищеніших об’єктів Ірану: там могли бути топпосадовці

Фото: авіація Ізраїлю проводить операції проти Ірану (Getty Images)
Автор: Олена Чупровська

ВПС Ізраїлю вдарили по центральному штабу іранського режиму - одному з найзахищеніших об'єктів країни.

Як йдеться у заяві, авіація, користуючись даними розвідки, завдала точного удару по комплексу керівництва іранського режиму. Операцію провели в ніч на 3 березня.

У ЦАХАЛ назвали об'єкт "центральним штабом" і зазначили, що саме тут розміщувався найвищий орган влади режиму.

"Лідерів цього терористичного режиму та штаб-квартиру, в якій вони знаходилися, було ліквідовано", - йдеться в заяві ЦАХАЛ.

Також у ЦАХАЛ показали супутникові знімки цілі (Х.com/ Israel Defense Forces)

Ліквідація керівництва - одна з цілей операції проти Ірану

США від початку спецоперації 28 лютого заявляли, що одна з цілей спецоперації - знищення вищого керівництва Ірану, яке продовжує свій курс на створення ядерної зброї. 

 

Іранські державні медіа заявили, що верховний лідер Алі Хаменеї та його сім'я загинув уранці 28 лютого внаслідок ізраїльсько-американських ударів.

Також підтверджено загибель головнокомандувача Корпус вартових ісламської революції Мохаммед Пакпур, головного радника з безпеки Алі Шамхані та інших топпосадовців, відомих як "вісь терору". Загалом, за даними США, загинуло щонайменше 49 топпосадовців.

