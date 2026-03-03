RU

Израиль ликвидировал один из самых защищенных объектов Ирана: там могли быть топ-чиновники

Фото: авиация Израиля проводит операции против Ирана (Getty Images)
Автор: Елена Чупровская

ВВС Израиля ударили по центральному штабу иранского режима - одному из самых защищенных объектов страны.

Как говорится в заявлении, авиация, пользуясь данными разведки, нанесла точный удар по комплексу руководства иранского режима. Операцию провели в ночь на 3 марта.

В ЦАХАЛ назвали объект "центральным штабом" и отметили, что именно здесь размещался высший орган власти режима.

"Лидеры этого террористического режима и штаб-квартира, в которой они находились, были ликвидированы", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Также в ЦАХАЛ показали спутниковые снимки цели (Х.com/ Israel Defense Forces)

Ликвидация руководства - одна из целей операции против Ирана

США с начала спецоперации 28 февраля заявляли, что одна из целей спецоперации - уничтожение высшего руководства Ирана, которое продолжает свой курс на создание ядерного оружия.

 

 

Иранские государственные медиа заявили, что верховный лидер Али Хаменеи и его семья погиб утром 28 февраля в результате израильско-американских ударов.

Также подтверждена гибель главнокомандующего Корпус стражей исламской революции Мохаммед Пакпур, главного советника по безопасности Али Шамхани и других топ-чиновников, известных как "ось террора". Всего, по данным США, погибло по меньшей мере 49 топ-чиновников.

