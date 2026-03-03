Израиль ликвидировал один из самых защищенных объектов Ирана: там могли быть топ-чиновники

ВВС Израиля ударили по центральному штабу иранского режима - одному из самых защищенных объектов страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на армию обороны Израиля.
Как говорится в заявлении, авиация, пользуясь данными разведки, нанесла точный удар по комплексу руководства иранского режима. Операцию провели в ночь на 3 марта.
В ЦАХАЛ назвали объект "центральным штабом" и отметили, что именно здесь размещался высший орган власти режима.
"Лидеры этого террористического режима и штаб-квартира, в которой они находились, были ликвидированы", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.
США с начала спецоперации 28 февраля заявляли, что одна из целей спецоперации - уничтожение высшего руководства Ирана, которое продолжает свой курс на создание ядерного оружия.
Иранские государственные медиа заявили, что верховный лидер Али Хаменеи и его семья погиб утром 28 февраля в результате израильско-американских ударов.
Также подтверждена гибель главнокомандующего Корпус стражей исламской революции Мохаммед Пакпур, главного советника по безопасности Али Шамхани и других топ-чиновников, известных как "ось террора". Всего, по данным США, погибло по меньшей мере 49 топ-чиновников.