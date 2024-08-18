Ізраїль ліквідував двох високопоставлених бойовиків ХАМАС

Зазначається, що терористи були ліквідовані авіаударом по автомобілю в Дженіні на Західному березі річки Йордан.

Більш детально про вбитих бойовиків розповідається у спільній заяві Агентства безпеки Ізраїлю та ЦАХАЛ.

Ахмед Абу Ара з Акаби планував нові теракти і був старшим оперативником у виробництві вибухівки.

Рафет Давасі з Сілат аль-Харітія був старшим у військовій інфраструктурі ХАМАС у районі Дженіна.

Під час розслідування з'ясувалося, що обидва терористи були причетні до теракту 11 серпня 2024 року в долині річки Йордан. Того дня палестинські бойовики відкрили вогонь на головній дорозі на окупованому Західному березі та вбили ізраїльтянина Йонатана Дойча.

Пізніше того ж дня військове крило ХАМАСу "Бригади Аль-Кассам" повідомили, що їхні бійці на Західному березі річки Йордан убили ізраїльського солдата в упор біля поселення Мехола в Йорданській долині і "благополучно повернулися на свої бази".

Угруповання ХАМАС зазначило, що операція була проведена у відповідь на удар Ізраїлю по школі, де ховалися переміщені палестинці у місті Газа, внаслідок якого загинуло щонайменше 90 осіб.

ВПС армії Ізраїлю оприлюднили відео авіаудару по терористах: