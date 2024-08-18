Ізраїль ліквідував двох високопоставлених бойовиків ХАМАС

Армія Ізраїлю ліквідувала двох високопоставлених бойовиків палестинського угруповання ХАМАС, що причетні до вбивства ізраїльтянина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і агентство Reuters.
Зазначається, що терористи були ліквідовані авіаударом по автомобілю в Дженіні на Західному березі річки Йордан.
Більш детально про вбитих бойовиків розповідається у спільній заяві Агентства безпеки Ізраїлю та ЦАХАЛ.
Ахмед Абу Ара з Акаби планував нові теракти і був старшим оперативником у виробництві вибухівки.
Рафет Давасі з Сілат аль-Харітія був старшим у військовій інфраструктурі ХАМАС у районі Дженіна.
Під час розслідування з'ясувалося, що обидва терористи були причетні до теракту 11 серпня 2024 року в долині річки Йордан. Того дня палестинські бойовики відкрили вогонь на головній дорозі на окупованому Західному березі та вбили ізраїльтянина Йонатана Дойча.
Пізніше того ж дня військове крило ХАМАСу "Бригади Аль-Кассам" повідомили, що їхні бійці на Західному березі річки Йордан убили ізраїльського солдата в упор біля поселення Мехола в Йорданській долині і "благополучно повернулися на свої бази".
Угруповання ХАМАС зазначило, що операція була проведена у відповідь на удар Ізраїлю по школі, де ховалися переміщені палестинці у місті Газа, внаслідок якого загинуло щонайменше 90 осіб.
ВПС армії Ізраїлю оприлюднили відео авіаудару по терористах:
Війна у Секторі Газа та ескалація насильства на Західному березі ріки Йордан можуть перерости у ширший регіональний конфлікт за участю Ірану та його маріонеток в регіоні, зокрема угруповання "Хезболла" в Лівані та хуситів у Ємені.
Останній випадок насильства на Західному березі стався на тлі нового раунду переговорів у Досі, спрямованих на припинення 10-місячних бойових дій у Секторі Газа, що мають поновитися наступного тижня.
Держсекретар Ентоні Блінкен перебуває в Ізраїлі, де обговорює з керівництвом країни підготовку до нового раунду переговорів.
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