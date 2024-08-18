Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС

Армия Израиля ликвидировала двух высокопоставленных боевиков палестинской группировки ХАМАС, причастных к убийству израильтянина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и агентство Reuters.
Отмечается, что террористы были ликвидированы авиаударом по автомобилю в Дженине на Западном берегу реки Иордан.
Более подробно об убитых боевиках говорится в совместном заявлении Агентства безопасности Израиля и ЦАХАЛ.
Ахмед Абу Ара из Акабы планировал новые теракты и был старшим оперативником в производстве взрывчатки.
Рафет Даваси из Силат аль-Харития был старшим в военной инфраструктуре ХАМАС в районе Дженина.
В ходе расследования выяснилось, что оба террориста были причастны к теракту 11 августа 2024 года в долине реки Иордан. В тот день палестинские боевики открыли огонь на главной дороге на оккупированном Западном берегу и убили израильтянина Йонатана Дойча.
Позже в тот же день военное крыло ХАМАСа "Бригады Аль-Кассам" сообщили, что их бойцы на Западном берегу реки Иордан убили израильского солдата в упор возле поселения Мехола в Иорданской долине и "благополучно вернулись на свои базы".
Группировка ХАМАС отметила, что операция была проведена в ответ на удар Израиля по школе, где скрывались перемещенные палестинцы в городе Газа, в результате которого погибло по меньшей мере 90 человек.
ВВС армии Израиля обнародовали видео авиаудара по террористам:
Война в Секторе Газа и эскалация насилия на Западном берегу реки Иордан могут перерасти в более широкий региональный конфликт при участии Ирана и его марионеток в регионе, в частности группировки "Хезболла" в Ливане и хуситов в Йемене.
Последний случай насилия на Западном берегу произошел на фоне нового раунда переговоров в Дохе, направленных на прекращение 10-месячных боевых действий в Секторе Газа, которые должны возобновиться на следующей неделе.
Госсекретарь Энтони Блинкен находится в Израиле, где обсуждает с руководством страны подготовку к новому раунду переговоров.
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