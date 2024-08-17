Блінкен відвідає Ізраїль, щоб не допустити зриву переговорів щодо Сектору Газа
Державний секретар США Ентоні Блінкен цими вихідними відвідає Ізраїль, де обговорить підготовку до чергового раунду переговорів з укладення угоди про припинення вогню в Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Під час свого дев'ятого візиту в регіон з початку війни у жовтні 2023 року, глава американської дипломатії зустрінеться з ізраїльськими чиновниками.
"Держсекретар Блінкен підкреслить критичну необхідність для всіх сторін у регіоні уникати ескалації або будь-яких інших дій, які можуть підірвати можливість остаточного укладення угоди", - зазначив прес-секретар Держдепартаменту Ведант Патель.
Після дводенних переговорів у Катарі, до кінця наступного тижня міжнародні посередники планують відновити переговори про припинення вогню в Каїрі (Єгипет).
Великим знаком питання зараз є ХАМАС, який не відправив свого представника на останні переговори. Речник угруповання звинуватив Ізраїль у висуненні нових умов для підриву переговорів.
Прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані у четвер провів переговори з виконуючим обов'язки міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані.
Міністерство закордонних справ Катару повідомило, що Аль Тані наголосив на необхідності спокою і деескалації в регіоні.
Мирні переговори щодо Сектору Газа
У четвер, 15 серпня, відбувся новий раунд переговорів з припинення війни між Ізраїлем та ХАМАС за участю міжнародних посередників.
Під час зустрічі, США представили сторонам нову позицію для припинення вогню в Секторі Газа.
У п'ятницю, 16 серпня, президент США Джо Байден заявив, що мирна угода "ближче, ніж будь-коли".
Тим часом офіційні особи союзників працюють над тим, щоб відмовити Іран від масштабної атаки "помсти" на Ізраїль через убивство 31 липня лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії в Тегерані.
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