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Байден попередив про неприпустимість зриву мирної угоди по Сектору Газа

Субота 17 серпня 2024 03:14
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Байден попередив про неприпустимість зриву мирної угоди по Сектору Газа Фото: президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Джо Байден застеріг Ізраїль та інші сторони від кроків, що можуть підірвати угоду про припинення вогню та звільнення заручників у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

У свої заяві президент зазначив, що в п'ятницю, 16 серпня, він отримав оновлену інформацію від своєї переговорної групи в Досі (Катар) і доручив їм "висунути представлену сьогодні всеосяжну проміжну пропозицію, яка пропонує основу для досягнення остаточної угоди про припинення вогню і звільнення заручників".

"Я окремо говорив з еміром Тамімом (шейх Катару Тамім бін Хамад Аль Тані. - ред.) та президентом Сіссі (президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі. - ред.), щоб обговорити значний прогрес, досягнутий в Досі за останні два дні переговорів, і вони висловили рішучу підтримку Катару та Єгипту пропозиції США в якості посередників у цьому процесі", - зазначив Байден.

Він також повідомив, що переговорні команди залишаться на місцях для продовження технічної роботи впродовж наступних днів, а високопосадовці знову зберуться в Каїрі до кінця тижня і будуть регулярно доповідати йому про хід домовленостей.

"Я відправляю держсекретаря Блінкена до Ізраїлю, щоб підтвердити мою залізну підтримку безпеки Ізраїлю, продовжити наші інтенсивні зусилля з укладення цієї угоди та підкреслити, що тепер, коли всеосяжна угода про припинення вогню і звільнення заручників вже на порозі, ніхто в регіоні не повинен вживати заходів, спрямованих на підрив цього процесу", - додав Байден.

Мирні переговори по Сектору Газа

У четвер та п'ятницю в Катарі стартували дводенні переговори з припинення вогню та обміну заручниками, що мають покласти край війні у Секторі Газа. Делегації США, Катару та Єгипту зустрілися з ізраїльською делегацією у місті Доха.

Під час перемовин, США представили сторонам нову позицію з припинення вогню в Секторі Газа. Конфліктні сторони змогли віднайти деякі нові "сфери згоди" та домовилися до кінця наступного тижня зустрітися в Каїрі для укладення угоди.

За підсумками дводенних переговорів, Байден заявив про імовірність швидкого підписання мирної угоди.

Держсекретар Ентоні Блінкен відвідає Ізраїль та обговорить з керівництвом країни підготовку до фінальних переговорів.

Одночасно США активно працюють над відверненням "удару помсти" з боку Ірану через вбивство наприкінці липня керівника ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

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