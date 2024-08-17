Байден попередив про неприпустимість зриву мирної угоди по Сектору Газа
Президент США Джо Байден застеріг Ізраїль та інші сторони від кроків, що можуть підірвати угоду про припинення вогню та звільнення заручників у Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
У свої заяві президент зазначив, що в п'ятницю, 16 серпня, він отримав оновлену інформацію від своєї переговорної групи в Досі (Катар) і доручив їм "висунути представлену сьогодні всеосяжну проміжну пропозицію, яка пропонує основу для досягнення остаточної угоди про припинення вогню і звільнення заручників".
"Я окремо говорив з еміром Тамімом (шейх Катару Тамім бін Хамад Аль Тані. - ред.) та президентом Сіссі (президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі. - ред.), щоб обговорити значний прогрес, досягнутий в Досі за останні два дні переговорів, і вони висловили рішучу підтримку Катару та Єгипту пропозиції США в якості посередників у цьому процесі", - зазначив Байден.
Він також повідомив, що переговорні команди залишаться на місцях для продовження технічної роботи впродовж наступних днів, а високопосадовці знову зберуться в Каїрі до кінця тижня і будуть регулярно доповідати йому про хід домовленостей.
"Я відправляю держсекретаря Блінкена до Ізраїлю, щоб підтвердити мою залізну підтримку безпеки Ізраїлю, продовжити наші інтенсивні зусилля з укладення цієї угоди та підкреслити, що тепер, коли всеосяжна угода про припинення вогню і звільнення заручників вже на порозі, ніхто в регіоні не повинен вживати заходів, спрямованих на підрив цього процесу", - додав Байден.
Мирні переговори по Сектору Газа
У четвер та п'ятницю в Катарі стартували дводенні переговори з припинення вогню та обміну заручниками, що мають покласти край війні у Секторі Газа. Делегації США, Катару та Єгипту зустрілися з ізраїльською делегацією у місті Доха.
Під час перемовин, США представили сторонам нову позицію з припинення вогню в Секторі Газа. Конфліктні сторони змогли віднайти деякі нові "сфери згоди" та домовилися до кінця наступного тижня зустрітися в Каїрі для укладення угоди.
За підсумками дводенних переговорів, Байден заявив про імовірність швидкого підписання мирної угоди.
Держсекретар Ентоні Блінкен відвідає Ізраїль та обговорить з керівництвом країни підготовку до фінальних переговорів.
Одночасно США активно працюють над відверненням "удару помсти" з боку Ірану через вбивство наприкінці липня керівника ХАМАСу Ісмаїла Ганії.
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