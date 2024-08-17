Переговори в Катарі: Чи попередить дипломатія війну між Іраном та Ізраїлем

Протягом тижня на Близькому Сході дипломатичними методами намагалися зупинити розгортання повномасштабної війни між Іраном, Ізраїлем та їх союзниками.

Як це відбувалося та чого очікувати далі - в матеріалі РБК-Україна.

ЗМІСТ

З початку серпня Близький Схід знову на грані масштабної війни. 31 липня, у відповідь на чергову атаку, Ізраїль ліквідував у Бейруті одного з лідерів "Хезболли" Фуада Шукра, а в Тегерані було вбито голову політбюро ХАМАС Ісмаїла Ганію. У відповідь на атаки Іран пригрозив відплатити Ізраїлю, однак атака у відповідь затримується.

Відкладена атака на Ізраїль та нова умова Ірану

13 липня Reuters із посиланням на трьох високопоставлених іранських чиновників повідомило, що Іран утримає від атаки на Ізраїль "лише угода про припинення вогню в Секторі Газа, досягнута в результаті переговорів цього тижня”. Також Іран розглядав можливість відправити свого представника на переговори, але відмовився від цієї ідеї.

Нагадаємо, в ході нападу 7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС захопило вбило більше тисячі і захопило понад дві сотні цивільних осіб, з яких досі утримує близько 116 осіб. У відповідь на атаку Ізраїль розпочав військову операцію у Секторі Газа. Паралельно з жовтня минулого року у столиці емірату Катар - місті Доха йдуть переговори про повернення заручників та припинення вогню.

Разом з тим, кілька джерел CBS повідомили, що уряд Ірану продовжує внутрішні дебати щодо можливої атаки на Ізраїль: чи застосовувати військову силу, чи проводити таємну спецоперцію щодо точкової ліквідації ізраїльських політиків, атаки на ізраїльські посольства, тощо.

За даними CBS, не прагне широкого конфлікту і ключовий союзник Ірану угруповання “Хезболла”, що має можливості обстрілювати Ізраїль з півночі. Водночас, ця організація постійно веде вогонь малої інтенсивності.

Таким чином саме цього тижня від успіху перемовин залежало, чи таки розпочнеться масштабний конфлікт на Близькому Сході, чи його знову вдасться уникнути.

Як проходили переговори у Катарі

Черговий раунд переговорів проходив 15-16 серпня за посередництва директора ЦРУ Вільяма Бернса між директором ізраїльського Моссаду Девідом Барнеа, прем’єр-міністром Катару шейхом Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані та директором розвідки Єгипту Аббасом Камелем. Безпосередньо ХАМАС не долучився, але лідерам угруповання передали напрацювання зустрічі.

За підсумками двох днів представники США, Катару і Єгипту зазначили, що переговори були “серйозними та конструктивними”. Технічна робота над деталями продовжиться найближчими днями. У заяві йдеться, що високопосадовці знову зберуться в Каїрі до кінця наступного тижня, щоб спробувати укласти угоду.

На переговорах США представили пропозицію, яка допоможе подолати розбіжності між сторонами та дозволить швидко реалізувати угоду зі звільнення заручників.

Прогрес у переговорах підтвердив і високопоставлений ізраїльський чиновник, повідомляє Jerusalem Post.

Президент США Джо Байден сказав, що “роботу ще потрібно зробити”, але учасники переговорів наблизилися до угоди більше, ніж будь-коли.

Після завершення кожного дня переговорів прем’єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані дзвонив виконувачу обов’язків міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані. Катарський лідер інформував іранського колегу про хід перемовин та зазначив, що необхідно уникати ескалації, щоб дати переговорам шанс.

Схоже, в Ірані вичікують. За словами п'яти ізраїльських чиновників, ізраїльська розвідка зафіксувала, що "Хезболла" та Іран знизили рівень готовності своїх ракетних підрозділів, зазначає The New York Times. Тепер Ізраїль вважає, що відповідь під керівництвом Ірану - яка вже кілька разів відкладалася, відбудеться пізніше. Однак, ситуація постійно змінюється.

Що про переговори каже ХАМАС

У свою чергу ХАМАС заявив, що погодиться лише на угоду, яка призведе до постійного припинення вогню, повного виведення ізраїльських військ із Сектора Газа та “серйозного” обміну полоненими.

Відповідаючи на запитання про оптимізм, висловлений США, член політбюро угруповання Хусам Бадран заявив, що ХАМАС розглядає США не як посередника, а як тих, хто сприяє та спонсорує ізраїльську війну проти Сектора Газа.

По суті переговорів, ХАМАС заперечує проти проти присутності ізраїльських військ на кордоні Сектора Газа з Єгиптом, зазначають джерела AFP в керівництві бойовиків. Угруповання також має зауваження щодо умов, звільнення членів ХАМАС з ізраїльських в’язниць в обмін на звільнення заручників.

Водночас, джерела видання Middle East Eye в керівництві ХАМАС повідомили, що “основні зусилля ізраїльської делегації полягали в тому, щоб додати умови Нетаньяху до пропозиції Байдена”, а ХАМАС категорично відкидає ці умови.

“Всі витоки в ізраїльських і міжнародних ЗМІ, які зображують переговори як позитивні, необґрунтовані та вводять в оману. Вони (ізраїльтяни) прагнуть виграти час, сподіваючись стримати регіональну ескалацію після вбивства Ганії”, пише видання.

План Б, якщо переговори знову проваляться

У США також є паралельний план на випадок якщо і цього разу перемовини зайдуть у глухий кут. Планується діяти подібно тому як це відбувалося 13 квітня. Тоді Іран у відповідь на пошкодження своєї дипломатичної місії в Дамаску атакував Ізраїль сотнями ракет та дронів. США та союзники допомогли Ізраїлю відбити цю атаку.

Так само ведеться робота із союзниками Ірану, аби переконати їх не долучатися до атаки, якщо вона буде.

Паралельно з переговорами в Досі 14 серпня Ліван відвідав міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Дипломат зустрівся з лідерами коаліційного уряду, зокрема, близькими до "Хезболли". Мета цих перемовин - “підтримати поточні дипломатичні зусилля на користь деескалації в регіоні".

Так само наступного дня, 15 серпня до Лівану прибув міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абделатті.

А 16 серпня Ізраїль відвідали міністри закордонних справ Великої Британії та Франції - Девід Леммі та вже згаданий Стефан Сежурне.

Під час першого спільного британсько-французького візиту за понад 10 років пара зустрілася з міністром закордонних справ Ізраїлю Ізраїлем Кацом і міністром із стратегічних питань Ізраїлю Роном Дермером.

За словами Леммі, ізраїльські міністри сказали йому, що “сподіваються, що ми на порозі угоди”. Стефан Сежурне у свою чергу заявив, що “для миру ніколи не пізно”.

В ході перемовин вони серед іншого вони обговорювали можливість долучення Великої Британії до захисту Ізраїлю від іранської атаки. Разом з тим, так і не відбулося зустрічі Леммі з Нетаньяху, адже нинішній уряд Великої Британії відмовився від заперечень попереднього уряду проти вимоги прокурора Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт Нетаньяху.

Очікується також візит в Ізраїль держсекретаря США Ентоні Блінкена, аби обговорити хід переговорів та можливі альтернативні сценарії. Зустріч Блінкена із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху запланована на понеділок 19 серпня.

Наразі головною проблемою залишається небажання ХАМАС погоджуватися із опрацьованими у Досі пропозиціями. Тож дипломатична активність на Близькому Сході наступного тижня буде пов’язана і пошуком важелів впливу на угруповання.

