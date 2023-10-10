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Ізраїль ліквідував двох високопоставлених чиновників ХАМАС в Газі

Ілюстративне фото: Ізраїль ліквідував двох високопоставлених чиновників ХАМАС в Газі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Армія оборони Ізраїля шляхом повітряного удару ліквідувала так званого "міністра економіки" ХАМАС Джавада Абу Шамалу та ще одного високопоставленого члена ХАМАС Закарію Абу Маамара в Секторі Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦАХАЛ та Sky News.

Чиновників ХАМАС ліквідували вчора ввечері в Хан-Юнісі на півдні Сектора Газа.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС. Згодом Ізраїль повернув під контроль усі райони, але на території ще можуть бути бойовики ХАМАСу.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

У перші два дні після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа