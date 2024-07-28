Ізраїль не хоче війни з "Хезболлою", але кілька днів може бути загострення, - ЗМІ

В Ізраїлі кажуть, що не хочуть війни з "Хезболлою". Однак ступінь ескалації визначить реакція "Хезболли" на удари, що були нанесені у відповідь на обстріл стадіону на Голанських висотах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"Нам доведеться почекати й подивитися", - сказав анонімний ізраїльський чиновник.

Він дав коментар виданню незабаром після того, як кабінет безпеки зустрівся, щоб визначити курс дій Ізраїлю після суботнього ракетного удару на Голанах.

Тим часом західні дипломати повідомляють, що докладаються значні зусилля, щоб запобігти реакції Ізраїлю, яка призведе до повномасштабної війни в Лівані.

Представник служби безпеки заявив, що, попри те, що може бути кілька днів значної ескалації, Ізраїль зараз не зацікавлений у війні проти "Хезболли".