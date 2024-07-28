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Израиль не хочет войны с "Хезболлой", но несколько дней может быть обострение, - СМИ

Израиль, Воскресенье 28 июля 2024 21:58
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Израиль не хочет войны с "Хезболлой", но несколько дней может быть обострение, - СМИ Фото: Израиль не хочет войны с "Хезболлой" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Израиле говорят, что не хотят войны с "Хезболлой". Однако степень эскалации определит реакция "Хезболлы" на удары, которые были нанесены в ответ на обстрел стадиона на Голанских высотах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Нам придется подождать и посмотреть", - сказал анонимный израильский чиновник.

Он дал комментарий изданию вскоре после того, как кабинет безопасности встретился, чтобы определить курс действий Израиля после субботнего ракетного удара на Голанах.

Тем временем западные дипломаты сообщают, что прилагаются значительные усилия, чтобы предотвратить реакцию Израиля, которая приведет к полномасштабной войне в Ливане.

Представитель службы безопасности заявил, что несмотря на то, что может быть несколько дней значительной эскалации, Израиль сейчас не заинтересован в войне против "Хезболлы".

Официальные лица также считают, что ответ Израиля на севере повлияет на переговоры по заложникам, но они не уверены в направлении - подтолкнет ли это "Хезболла" и Иран подтолкнуть ХАМАС к соглашению, или наоборот.

Напомним, вчера днем Израиль сообщил, что "Хезболла" нанесла удар в районе Мадждал-Шамса. Данную атаку сразу назвали самой смертоносной. Заметим, что в результате удара на спортивном поле погибли 11 человек, еще более 30 получили ранения.

США выразили обеспокоенность по поводу того, что удар по Голанам может привести к войне между Израилем и "Хезболлой".

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