Израиль не хочет войны с "Хезболлой", но несколько дней может быть обострение, - СМИ

В Израиле говорят, что не хотят войны с "Хезболлой". Однако степень эскалации определит реакция "Хезболлы" на удары, которые были нанесены в ответ на обстрел стадиона на Голанских высотах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

"Нам придется подождать и посмотреть", - сказал анонимный израильский чиновник.

Он дал комментарий изданию вскоре после того, как кабинет безопасности встретился, чтобы определить курс действий Израиля после субботнего ракетного удара на Голанах.

Тем временем западные дипломаты сообщают, что прилагаются значительные усилия, чтобы предотвратить реакцию Израиля, которая приведет к полномасштабной войне в Ливане.

Представитель службы безопасности заявил, что несмотря на то, что может быть несколько дней значительной эскалации, Израиль сейчас не заинтересован в войне против "Хезболлы".