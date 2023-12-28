Ізраїль готується вперше обговорити майбутнє післявоєнного Сектора Газа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Як пише видання, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу відкладав порушення питання щодо післявоєнного Сектора Газа, чим розлючував адміністрацію голови Білого дому Джо Байдена. Штати, зі свого боку, впевнені в тому, що відсутність плану щодо того, хто керуватиме Газою після війни, призведе до того, що Ізраїль застрягне в анклаві на невизначений термін.

"Нетаньяху запропонував мало деталей того, що він хотів би бачити, обмежившись твердженнями, що Ізраїль не дозволить Палестинській автономії керувати Газою і що ЦАХАЛ збереже загальний контроль над безпекою в анклаві", - додає видання.

Сьогоднішня зустріч відбудеться через кілька днів після того, як головний помічник міністра стратегічних справ Рон Дермер повернувся з Вашингтона, де він порушував вищезгадане питання з високопосадовцями США.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу вторглись на територію Ізраїля. Терористи вбивали й викрадали не лише військових, але й цивільних людей. Після цього Тель-Авів розпочав операцію "Залізні мечі".

24 листопада між Ізраїлем й ХАМАСом розпочало тимчасове перемир'я для звільнення полонених, але бойові дії було відновлено вже 1 грудня через, як стверджує Тель-Авів, порушення умов з боку терористів.

Тим часом Джо Байден стверджує, що Ізраїль починає втрачати світову підтримку через "невибіркові бомбардування" Сектору Газа. Зокрема Генасамблея ООН більшістю голосів проголосувала за вимогу припинення вогню.

Беньямін Нетаньяху запевняє в тому, що міжнародний тиск не зупинить війну проти ХАМАСу.