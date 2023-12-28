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Израиль готовится впервые обсудить будущее послевоенного Сектора Газа

Четверг 28 декабря 2023 18:20
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Израиль готовится впервые обсудить будущее послевоенного Сектора Газа Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 28 декабря, военный кабинет Израиля впервые обсудит планы Тель-Авива в отношении послевоенного Сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как пишет издание, премьер-министр Биньямин Нетаньяху откладывал постановку вопроса о послевоенном Секторе Газа, чем раздражал администрацию главы Белого дома Джо Байдена. Штаты, со своей стороны, уверены в том, что отсутствие плана относительно того, кто будет управлять Газой после войны, приведет к тому, что Израиль застрянет в анклаве на неопределенный срок.

"Нетаньяху предложил мало деталей того, что он хотел бы видеть, ограничившись утверждениями, что Израиль не позволит Палестинской автономии управлять Газой и что ЦАХАЛ сохранит общий контроль над безопасностью в анклаве", - добавляет издание.

Сегодняшняя встреча состоится через несколько дней после того, как главный помощник министра стратегических дел Рон Дермер вернулся из Вашингтона, где он поднимал вышеупомянутый вопрос с высокопоставленными чиновниками США.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. Террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских людей. После этого Тель-Авив начал операцию "Железные мечи".

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных, но боевые действия были возобновлены уже 1 декабря из-за, как утверждает Тель-Авив, нарушения условий со стороны террористов.

Между тем Джо Байден утверждает, что Израиль начинает терять мировую поддержку из-за "невыборочных бомбардировок" Сектора Газа. В частности, Генассамблея ООН большинством голосов проголосовала за требование прекращения огня.

Биньямин Нетаньяху уверяет, что международное давление не остановит войну против ХАМАСа.

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