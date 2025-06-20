Ізраїль готується посилити удари для дестабілізації режиму в Ірані, - глава Міноборони

Ізраїль готується посилити удари проти Ірану для дестабілізації режиму. Відповідне доручення дав міністр оборони Ісраель Кац армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Як цитує міністра видання, Кац заявив, що доручив армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) дестабілізувати іранський режим шляхом посилення ударів по ключових структурах влади країни.
"Ми повинні завдати ударів по всіх символах режиму та його механізмах гноблення, таких як Басідж, а також по основі влади режиму - Корпусу вартових Ісламської революції", - наводить видання слова Каца.
Він зазначив, що Ізраїль має здійснити масштабний тиск на Тегеран і зірвати ядерну програму Ірану.
"Ізраїль повинен здійснити масову евакуацію населення з Тегерана, щоб дестабілізувати режим та посилити стримування у відповідь на ракетні обстріли з боку Ірану, продовжуючи атакувати об'єкти та вчених, щоб перешкодити іранській ядерній програмі Ірану, доки всі цілі операції не будуть повністю досягнуті", - заявив міністр.
Ізраїль уже протягом тижня веде операцію проти ядерної інфраструктури Ірану під назвою "Левиний народ". У межах протистояння сторони обмінюються масованими ударами із застосуванням сотень ракет і безпілотників.
Під час одної з останніх атак Ізраїль завдав авіаційного удару по Ірану, внаслідок чого були знищені пускові установки балістики разом з ракетами.
На тлі зростання напруги навколо Ірану Сполучені Штати розглядають можливість проведення військової операції проти цієї країни, повідомляє Bloomberg. За інформацією The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп вже погодив план, щоб завдати удар, однак наразі відклав його реалізацію, щоб оцінити подальші кроки Тегерана.
Водночас за даними The Guardian, Трамп сумнівається у доцільності негайного втручання, оскільки не впевнений, що американське озброєння зможе гарантовано знищити ядерний об'єкт у Фордо.
У Білому домі зазначають, що остаточне рішення щодо можливого втручання США в конфлікт між Ізраїлем та Іраном очікується "протягом двох тижнів".
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