Ізраїль готується до багатоденної атаки з боку Ірану та "Хезболли", - ЗМІ

За словами ізраїльського чиновника, країна побоюється, що у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії та командира "Хезболли" Фуада Шукра протягом кількох днів по Ізраїлю можуть бути запущені хвилі ракет і безпілотників.

"Вони просто спробують виснажити нас", - сказав чиновник.

Також він повідомив, що США чинять сильний тиск з метою досягнення припинення вогню у війні Ізраїлю та ХАМАС. За словами ізраїльського чиновника, президент Америки Джо Байден хоче, щоб це сталося під час його перебування при владі.