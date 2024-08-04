Ізраїль підтвердив атаку "Хезболли" і завдав удар у відповідь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

ЦАХАЛ заявляє, що "Хезболла" випустила близько 30 ракет з території Лівану. Ізраїль зазначає, що більшість ракет були перехоплені системою протиповітряної оборони "Залізний купол".

Проте одна з ракет влучила у громаду Бейт-Гілель, кілька впали на відкритих територіях. За даними ізраїльської армії, постраждалих внаслідок атаки немає.

У відповідь винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю вразили пускову установку, використану під час атаки, у місті Марджаюн на півдні Лівану. Також були атаковані інші об'єкти інфраструктури "Хезболли№ в цьому районі.

ЦАХАЛ стверджує, що також обстріляв район Одайсе з артилерії, щоб "усунути загрозу".