ua en ru
Нд, 04 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ізраїль підтвердив атаку "Хезболли" і завдав удар у відповідь

Тель-Авів, Неділя 04 серпня 2024 10:43
UA EN RU
Ізраїль підтвердив атаку "Хезболли" і завдав удар у відповідь Фото: Ізраїль підтвердив атаку "Хезболли" ввечері 3 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ізраїль підтвердив атаку угрупування "Хезболла" пізно ввечері 3 серпня. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по території Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

ЦАХАЛ заявляє, що "Хезболла" випустила близько 30 ракет з території Лівану. Ізраїль зазначає, що більшість ракет були перехоплені системою протиповітряної оборони "Залізний купол".

Проте одна з ракет влучила у громаду Бейт-Гілель, кілька впали на відкритих територіях. За даними ізраїльської армії, постраждалих внаслідок атаки немає.

У відповідь винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю вразили пускову установку, використану під час атаки, у місті Марджаюн на півдні Лівану. Також були атаковані інші об'єкти інфраструктури "Хезболли№ в цьому районі.

ЦАХАЛ стверджує, що також обстріляв район Одайсе з артилерії, щоб "усунути загрозу".

Передісторія

Пізно ввечері 3 серпня ЗМІ повідомили, що угрупування "Хезболла" з території Лівану атакувало Ізраїль. У мережі публікували роботу системи ППО "Залізний купол".

Ізраїльські ЗМІ писали, що було зафіксовано численні перехоплення над Галілейським півостровом. У мережі заявляли про десятки ракет, випущені по Ізраїлю.

Вночі "Хезболла" взяла на себе відповідальність за обстріл території Ізраїлю. Додамо, що напередодні увечері ЦАХАЛ повідомив, що завдав удару по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Хезболла
NEWS
Особисто в руки або поштою. Що треба знати про правила вручення повісток
Особисто в руки або поштою. Що треба знати про правила вручення повісток
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку