Израиль готовится к многодневной атаке со стороны Ирана и "Хезболлы", - СМИ

По словам израильского чиновника, страна опасается, что в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании и командира "Хезболлы" Фуада Шукра, в течение нескольких дней по Израилю могут быть запущены волны ракет и беспилотников.

"Они просто попытаются измотать нас", - сказал чиновник.

Также он сообщил, что США оказывают сильное давление с целью достижения прекращения огня в войне Израиля и ХАМАС. По словам израильского чиновника, президент Америки Джо Байден хочет, чтобы это произошло во время его пребывания у власти.