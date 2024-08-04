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Израиль готовится к многодневной атаке со стороны Ирана и "Хезболлы", - СМИ

Фото: израильский военный (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Израиль готовится к потенциальной многодневной ракетной и беспилотной атаке со стороны Ирана и "Хезболлы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По словам израильского чиновника, страна опасается, что в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании и командира "Хезболлы" Фуада Шукра, в течение нескольких дней по Израилю могут быть запущены волны ракет и беспилотников.

"Они просто попытаются измотать нас", - сказал чиновник.

Также он сообщил, что США оказывают сильное давление с целью достижения прекращения огня в войне Израиля и ХАМАС. По словам израильского чиновника, президент Америки Джо Байден хочет, чтобы это произошло во время его пребывания у власти.

Напомним, что поздно вечером 3 августа, террористическая группировка "Хезболла" атаковала север территории Израиля. В ЦАХАЛ подтвердили атаку и сообщили, что армия обороны Израиля нанесла удары по территории Ливана.

Также мы писали, что согласно источникам издания Axios, американские и израильские чиновники ожидают, что Иран нанесет удар по территории Израиля уже в понедельник, 5 августа. В то же время, по информации Sky News Arabia, атака планируется на 12-13 августа.

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ИзраильИранХезболла