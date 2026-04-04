Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Ізраїль готується атакувати енергооб'єкти Ірану, але чекає дозволу від США, - Sky News

23:00 04.04.2026 Сб
2 хв
Удари можуть відбутися наступного тижня
aimg Едуард Ткач
Фото: інформація з'явилася після чергових погроз Трампа (Getty Images)

Ізраїль перебуває в очікуванні дозволу США, щоб завдати ударів по енергетичних об'єктах Ірану. Вони можуть відбутися вже зовсім скоро.

"Ізраїль готується атакувати іранські енергетичні об'єкти, але очікує дозволу від США", - сказав виданню високопоставлений представник Міноборони Ізраїлю.

Він додав, що будь-які подібні атаки, найімовірніше, відбудуться протягом наступного тижня.

Варто зазначити, що ці коментарі прозвучали після того, як президент США Дональд Трамп висунув Ірану черговий ультиматум.

У своїй новій заяві Трамп сказав, що в Ірану є 48 годин на укладення угоди або ж відкриття Ормузької протоки. В іншому разі на країну чекає "пекло".

Конфлікт на Близькому Сході

Нагадаємо, що операція США та Ізраїлю проти Ірану розпочалася наприкінці лютого і вже триває понад місяць.

Днями президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон припинить війну протягом двох-трьох тижнів. При цьому у своєму зверненні до нації він сказав, що по Ірану протягом цього часу буде завдано дуже сильного удару, додавши, що країну повернуть у кам'яний вік.

Буквально того ж дня Трамп заявив, що сили США та Ізраїлю знищили найбільший міст Ірану B1, який з'єднував Тегеран і Карадж. У цьому ж пості він знову закликав Іран до угоди.

До слова, лідер США вже неодноразово стверджував, що Іран запитував у США припинення вогню, хоча Тегеран відкидає це.

