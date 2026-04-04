Ізраїль готується атакувати енергооб'єкти Ірану, але чекає дозволу від США, - Sky News

Ізраїль перебуває в очікуванні дозволу США, щоб завдати ударів по енергетичних об'єктах Ірану. Вони можуть відбутися вже зовсім скоро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Ізраїль готується атакувати іранські енергетичні об'єкти, але очікує дозволу від США", - сказав виданню високопоставлений представник Міноборони Ізраїлю.
Він додав, що будь-які подібні атаки, найімовірніше, відбудуться протягом наступного тижня.
Варто зазначити, що ці коментарі прозвучали після того, як президент США Дональд Трамп висунув Ірану черговий ультиматум.
У своїй новій заяві Трамп сказав, що в Ірану є 48 годин на укладення угоди або ж відкриття Ормузької протоки. В іншому разі на країну чекає "пекло".
Нагадаємо, що операція США та Ізраїлю проти Ірану розпочалася наприкінці лютого і вже триває понад місяць.
Днями президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон припинить війну протягом двох-трьох тижнів. При цьому у своєму зверненні до нації він сказав, що по Ірану протягом цього часу буде завдано дуже сильного удару, додавши, що країну повернуть у кам'яний вік.
Буквально того ж дня Трамп заявив, що сили США та Ізраїлю знищили найбільший міст Ірану B1, який з'єднував Тегеран і Карадж. У цьому ж пості він знову закликав Іран до угоди.
До слова, лідер США вже неодноразово стверджував, що Іран запитував у США припинення вогню, хоча Тегеран відкидає це.