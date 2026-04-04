Ізраїль готується атакувати енергооб'єкти Ірану, але чекає дозволу від США, - Sky News

Конфлікт на Близькому Сході

Нагадаємо, що операція США та Ізраїлю проти Ірану розпочалася наприкінці лютого і вже триває понад місяць.

Днями президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон припинить війну протягом двох-трьох тижнів. При цьому у своєму зверненні до нації він сказав, що по Ірану протягом цього часу буде завдано дуже сильного удару, додавши, що країну повернуть у кам'яний вік.

Буквально того ж дня Трамп заявив, що сили США та Ізраїлю знищили найбільший міст Ірану B1, який з'єднував Тегеран і Карадж. У цьому ж пості він знову закликав Іран до угоди.

До слова, лідер США вже неодноразово стверджував, що Іран запитував у США припинення вогню, хоча Тегеран відкидає це.