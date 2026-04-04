Израиль готовится атаковать энергообъекты Ирана, но ждет разрешения от США, - Sky News

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, что операция США и Израиля против Ирана началась в конце февраля и уже длится больше месяца.

На днях президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон прекратит войну в течение двух-трех недель. При этом в своем обращении к нации он сказал, что по Ирану в течение этого времени будет нанесен очень сильный удар, добавив, что страну вернут в каменный век.

Буквально в тот же день Трамп заявил, что силы США и Израиля уничтожили крупнейший мост Ирана B1, который соединял Тегеран и Карадж. В этом же посте он вновь призвал Иран к сделке.

К слову, лидер США уже не один раз утверждал, что Иран запрашивал у США прекращение огня, хотя Тегеран отвергает это.