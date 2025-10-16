Израиль готовит открытие КПП Рафах после передачи тел заложников ХАМАС

Гуманитарная помощь начала поступать в Газу, а ХАМАС передал новые тела заложников, что позволило Израилю возобновить подготовку к открытию контрольно-пропускного пункта Рафах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

После нескольких дней напряженных переговоров гуманитарные грузовики прибыли в сектор Газа, а Израиль возобновил подготовку к открытию контрольно-пропускного пункта Рафах.

Это стало возможным после того, как ХАМАС передал очередные тела погибших заложников, что сняло часть напряжения, угрожавшего хрупкому перемирию.

Возвращение тел и условия перемирия

По данным израильских служб, в течение суток боевики передали несколько тел израильтян, а еще две гробы доставили позднее. Передача тел является частью соглашения, предусматривающего поэтапное выполнение условий перемирия.

Израиль предупредил, что удержит Рафах закрытым, если процесс затянется, и готов ответить силой в случае нарушения соглашений.

Позиция Вашингтона

На фоне обострения ситуации Дональд Трамп заявил, что США готовы разрешить Израилю возобновить боевые действия в Газе, если ХАМАС не выполнит условия соглашения. "Израиль вернется на эти улицы, как только я дам слово", — подчеркнул президент, комментируя возможность разоружения группировки.

Гуманитарная ситуация

По данным ООН, гуманитарная катастрофа в Газе продолжается: большинство жителей потеряли дома, а системы здравоохранения перегружены.

Израиль сообщил о подготовке к пропуску 600 грузовиков с помощью, при этом миссия ЕС будет контролировать работу КПП Рафах.

Международная реакция

Несмотря на частичное выполнение договоренностей, эксперты отмечают, что ситуация остается нестабильной. Отсутствие окончательного решения по управлению Газой и разоружению ХАМАС создает риск срыва перемирия и возвращения к боевым действиям.