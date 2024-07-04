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Ізраїль готовий відновити переговори з ХАМАС про звільнення заручників, - Reuters

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу поінформував президента Сполучених Штатів Джо Байдена про намір відправити делегацію для відновлення переговорів з угрупованням ХАМАС про звільнення заручників, що зайшли у глухий кут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерело агентства в ізраїльській переговорній групі повідомило, що з'явився реальний шанс досягти домовленості після того, як бойовики зробили переглянуту пропозицію стосовно умов угоди.

"Пропозиція, висунута ХАМАС, містить дуже значний прорив", - зазначило анонімне джерело.

Відповідь Ізраїлю на пропозицію бойовиків різко контрастує з попередніми випадками під час майже дев'ятимісячної війни у Секторі Газа, впродовж яких Тель-Авів заявляв про неприйнятність висунутих терористами умов.

Ізраїльський чиновник заявив, що ізраїльську делегацію на переговорах очолить голова ізраїльської розвідувальної служби Моссад.

Білий дім повідомив, що Байден і Нетаньягу під час телефонної розмови обговорили відповідь, отриману від ХАМАС щодо можливих умов угоди.

"Президент привітав рішення прем'єр-міністра уповноважити своїх переговірників взаємодіяти з американськими, катарськими та єгипетськими посередниками з метою укладення угоди", - йдеться у заяві.

У телефонній розмові Нетаньягу повторив свою позицію, що Ізраїль припинить війну в Секторі Газа тільки тоді, коли будуть досягнуті всі її цілі.

Джерело в ізраїльській переговорній групі зазначило, що "існує угода з реальними шансами на реалізацію". Однак джерело не виключило, що існує ризик зриву угоди з "політичних міркувань".

У середу, 3 липня, Ізраїль отримав відповідь від ХАМАС на оприлюднений Байденом наприкінці травня мирний план, що передбачає звільнення близько 120 заручників, що утримуються в Секторі Газа та припинення вогню у палестинському анклаві.

Палестинський чиновник, близький до посередницьких зусиль, повідомив агентству Reuters, що ХАМАС проявив гнучкість щодо деяких пунктів, які дозволять досягти рамкової угоди у разі схвалення її Ізраїлем.

Наразі невідомо, куди поїде ізраїльська делегація для відновлення переговорів. Попередні спроби покласти край конфлікту відбувалися за посередництва Єгипту і Катару в обох країнах.

Мирна угода між Ізраїлем та ХАМАС

Війна у Секторі Газа почалася 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС увірвалися на південь Ізраїлю, вбили 1200 людей і взяли у полон близько 250 заручників.

Станом на початок червня терористи звільнили близько 120 осіб в обмін на звільнення Ізраїлем палестинських в'язнів.

Наприкінці травня Ізраїль запропонував мирний план з припинення війни у Секторі Газа, що складається з трьох етапів. Перша фаза - поступове звільнення ізраїльських заручників, які все ще утримуються в Секторі Газі. Друга фаза - виведення ізраїльських військ протягом перших двох етапів, а також звільнення палестинських в'язнів. І третя фаза передбачає відновлення зруйнованої війною території й повернення останків загиблих заручників.

11 червня ХАМАС надав посередникам свою відповідь на підтриману США пропозицію про припинення вогню в Секторі Газа. Деякі запропоновані зміни є нереальними до втілення.

Бойовики заявляють, що будь-яка угода має покласти край війні та привести до повного виведення ізраїльських військ із Сектора Газа. Однак Ізраїль стверджує, що погодиться лише на тимчасові паузи у бойових діях, доки ХАМАС не буде ліквідовано.

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ХАМАС