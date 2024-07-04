Израиль готов возобновить переговоры с ХАМАС об освобождении заложников, - Reuters

Источник агентства в израильской переговорной группе сообщил, что появился реальный шанс достичь договоренности после того, как боевики сделали пересмотренное предложение касательно условий сделки.

"Предложение, выдвинутое ХАМАС, содержит очень значительный прорыв", - отметил анонимный источник.

Ответ Израиля на предложение боевиков резко контрастирует с предыдущими случаями во время почти девятимесячной войны в Секторе Газа, в течение которых Тель-Авив заявлял о неприемлемости выдвинутых террористами условий.

Израильский чиновник заявил, что израильскую делегацию на переговорах возглавит глава израильской разведывательной службы Моссад.

Белый дом сообщил, что Байден и Нетаньяху во время телефонного разговора обсудили ответ, полученный от ХАМАС касательно вероятных условий сделки.

"Президент приветствовал решение премьер-министра уполномочить своих переговорщиков взаимодействовать с американскими, катарскими и египетскими посредниками с целью заключения сделки", - отмечается в заявлении.

В телефонном разговоре Нетаньяху повторил свою позицию, что Израиль прекратит войну в Секторе Газа только тогда, когда будут достигнуты все ее цели.

Источник в израильской переговорной группе отметил, что "существует соглашение с реальными шансами на реализацию". В то же время, он не исключил, что существует риск срыва соглашения по "политическим соображениям".

В среду, 3 июля, Израиль получил ответ от ХАМАС на обнародованный Байденом в конце мая мирный план, который предусматривает освобождение около 120 заложников, удерживаемых в Секторе Газа и прекращение огня в палестинском анклаве.

Палестинский чиновник, близкий к посредническим усилиям, сообщил агентству Reuters, что ХАМАС проявил гибкость в отношении некоторых пунктов, которые позволят достичь рамочного соглашения в случае одобрения его Израилем.

Пока неизвестно, куда поедет израильская делегация для возобновления переговоров. Предыдущие попытки положить конец конфликту происходили при посредничестве Египта и Катара в обеих странах.