Израиль готов возобновить переговоры с ХАМАС об освобождении заложников, - Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал президента Соединенных Штатов Джо Байдена о намерении отправить делегацию для возобновления зашедших в тупик переговоров с группировкой ХАМАС об освобождении заложников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Источник агентства в израильской переговорной группе сообщил, что появился реальный шанс достичь договоренности после того, как боевики сделали пересмотренное предложение касательно условий сделки.
"Предложение, выдвинутое ХАМАС, содержит очень значительный прорыв", - отметил анонимный источник.
Ответ Израиля на предложение боевиков резко контрастирует с предыдущими случаями во время почти девятимесячной войны в Секторе Газа, в течение которых Тель-Авив заявлял о неприемлемости выдвинутых террористами условий.
Израильский чиновник заявил, что израильскую делегацию на переговорах возглавит глава израильской разведывательной службы Моссад.
Белый дом сообщил, что Байден и Нетаньяху во время телефонного разговора обсудили ответ, полученный от ХАМАС касательно вероятных условий сделки.
"Президент приветствовал решение премьер-министра уполномочить своих переговорщиков взаимодействовать с американскими, катарскими и египетскими посредниками с целью заключения сделки", - отмечается в заявлении.
В телефонном разговоре Нетаньяху повторил свою позицию, что Израиль прекратит войну в Секторе Газа только тогда, когда будут достигнуты все ее цели.
Источник в израильской переговорной группе отметил, что "существует соглашение с реальными шансами на реализацию". В то же время, он не исключил, что существует риск срыва соглашения по "политическим соображениям".
В среду, 3 июля, Израиль получил ответ от ХАМАС на обнародованный Байденом в конце мая мирный план, который предусматривает освобождение около 120 заложников, удерживаемых в Секторе Газа и прекращение огня в палестинском анклаве.
Палестинский чиновник, близкий к посредническим усилиям, сообщил агентству Reuters, что ХАМАС проявил гибкость в отношении некоторых пунктов, которые позволят достичь рамочного соглашения в случае одобрения его Израилем.
Пока неизвестно, куда поедет израильская делегация для возобновления переговоров. Предыдущие попытки положить конец конфликту происходили при посредничестве Египта и Катара в обеих странах.
Война в Секторе Газа началась 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС ворвались на юг Израиля, убили 1200 человек и взяли в плен около 250 заложников.
По состоянию на начало июня террористы освободили около 120 человек в обмен на освобождение Израилем палестинских заключенных.
В конце мая Израиль предложил мирный план по прекращению войны в Секторе Газа, состоящий из трех этапов. Первая фаза - постепенное освобождение израильских заложников, которые все еще удерживаются в Секторе Газа. Вторая фаза - вывод израильских войск в течение первых двух этапов, а также освобождение палестинских заключенных. И третья фаза предусматривает восстановление разрушенной войной территории и возвращение останков погибших заложников.
11 июня ХАМАС предоставил посредникам свой ответ на поддержанное США предложение о прекращении огня в Секторе Газа. Некоторые предложенные изменения нереальны к выполнению.
Боевики заявляют, что любое соглашение должно положить конец войне и привести к полному выводу израильских войск из Сектора Газа. Однако Израиль утверждает, что согласится лишь на временные паузы в боевых действиях, пока ХАМАС не будет ликвидирован.
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