Ізраїль екстрено закриває повітряний простір на тлі ударів США по Ірану

Ізраїль на тлі нічної атаки США на Іран, яку було здійснено в ніч на 22 червня, екстрено закриває повітряний простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Водночас залишаються відкритими сухопутні кордони в напрямку Єгипту та Йорданії, через які багато країн закликали своїх громадян евакуюватися.

Відповідні заходи вжито через очікування удару по Єврейській Державі з боку Тегерана.

Управління аеропортів Ізраїлю повідомило, що повітряний простір країни закрито як запобіжний захід після удару США по ядерних об'єктах Ірану.

Удар США по Ірану 22 червня

США почали евакуювати своїх дипломатів 12 червня з посольств на Близькому Сході через погрози Ірану завдати ударів по військових базах США. У ніч на 13 червня Ізраїль почав операцію "Левовий народ", атакувавши ядерні та військові об'єкти Ірану.

Весь цей час ходили чутки про те, чи приєднаються Сполучені Штати до цієї операції. У зв'язку з обстрілами з Ірану деякі країни закликали своїх громадян евакуюватися з Ізраїлю та Ірану.

Уже в ніч на 22 червня США атакували ядерні об'єкти Ірану у Форзо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що американці продовжать завдавати ударів, якщо Тегеран не піде на переговори щодо нової ядерної угоди.

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