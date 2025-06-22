ua en ru
Вс, 22 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Израиль экстренно закрывает воздушное пространство на фоне ударов США по Ирану

Воскресенье 22 июня 2025 07:15
UA EN RU
Израиль экстренно закрывает воздушное пространство на фоне ударов США по Ирану Фото: Израиль закрывает воздушное пространство (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Израиль на фоне ночной атаки США на Иран, которая была совершена в ночь на 22 июня, экстренно закрывает воздушное пространство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Управление аэропортов Израиля сообщило, что воздушное пространство страны закрыто в качестве меры предосторожности после удара США по ядерным объектам Ирана.

Соответствующие меры предприняты из-за ожидания удара по Еврейскому Государству со стороны Тегерана.

В то же время, остаются открытыми сухопутные границы в направлении Египта и Иордании, через которые многие страны призывали своих граждан эвакуироваться.

Удар США по Ирану 22 июня

США начали эвакуировать своих дипломатов 12 июня из посольств на Ближнем Востоке из-за угроз Ирана нанести удары по военным базам США. В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Львиный народ", атаковав ядерные и военные объекты Ирана.

Все это время ходили слухи о том, присоединятся ли Соединенные Штаты к этой операции. В связи с обстрелами из Ирана некоторые страны призвали своих граждан эвакуироваться из Израиля и Ирана.

Уже в ночь на 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана в Форзо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп пообещал, что американцы продолжат наносить удары, если Тегеран не пойдет на переговоры относительно новой ядерной сделки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Израиль Иран
Новости
Трамп хотел переговоров с Ираном, но не смогли "дозвониться в бункер аятолле", - Axios
Трамп хотел переговоров с Ираном, но не смогли "дозвониться в бункер аятолле", - Axios
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде