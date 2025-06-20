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Израиль дроном атаковал ученого-ядерщика посреди центра Тегерана: что известно

Пятница 20 июня 2025 13:09
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Израиль дроном атаковал ученого-ядерщика посреди центра Тегерана: что известно Иллюстративное фото: Израиль дроном атаковал ученого-ядерщика посреди центра Тегерана (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Израиль пытался ликвидировать иранского ученого-ядерщика с помощью беспилотного летательного аппарата (БпЛА) в центре Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Во время атаки беспилотник попал в жилой дом в районе Гиша Тегерана.

Пока неизвестно, выжил ли ученый после удара.

Армия обороны Израиля пока не комментировала эту информацию.

СМИ подтверждают смерть ученого

Reuters со ссылкой на израильскую национальную телерадиокомпанию Kan пишет, что, по предварительным данным, ученый погиб в результате удара беспилотника.

В то же время израильские военные до сих пор не комментировали ситуацию.

Война Израиля и Ирана

13 июня Израиль нанес удары по иранским военным и ядерным объектам в рамках операции "Львиный народ". Во время атаки были уничтожены высокопоставленные военные и специалисты, которые имели отношение к иранской ядерной программе. С тех пор между Израилем и Ираном ежедневно продолжается взаимный обстрел.

19 января Иран снова совершил ракетную атаку на территорию Израиля, в результате чего пострадало медицинское учреждение в Беэр-Шеве. В ответ министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о намерении усилить удары по Ирану. Впоследствии он отметил, что аятолла Али Хаменеи "не может продолжать существовать".

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