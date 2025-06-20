Израиль дроном атаковал ученого-ядерщика посреди центра Тегерана: что известно
Израиль пытался ликвидировать иранского ученого-ядерщика с помощью беспилотного летательного аппарата (БпЛА) в центре Тегерана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
Во время атаки беспилотник попал в жилой дом в районе Гиша Тегерана.
یک مخاطب با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال نشان داد که صبح جمعه ۳۰ خرداد انفجاری در تهران رخ داده و از جمله "نان سحر گیشا" مورد اصابت قرار گرفته است pic.twitter.com/cHefq5diGB- ايران اينترنشنال (@IranIntl) 20 июня 2025 года
Пока неизвестно, выжил ли ученый после удара.
Армия обороны Израиля пока не комментировала эту информацию.
فوری/ گزارشهای اولیه/- Pouria Zeraati (@pouriazeraati) 20 июня 2025 года
نقطهزنی در گیشای تهران، نقطهزنی در گیشای تهران
هدف هنوز معاوم نیست. pic.twitter.com/gk3Y0KJPFx
СМИ подтверждают смерть ученого
Reuters со ссылкой на израильскую национальную телерадиокомпанию Kan пишет, что, по предварительным данным, ученый погиб в результате удара беспилотника.
В то же время израильские военные до сих пор не комментировали ситуацию.
Война Израиля и Ирана
13 июня Израиль нанес удары по иранским военным и ядерным объектам в рамках операции "Львиный народ". Во время атаки были уничтожены высокопоставленные военные и специалисты, которые имели отношение к иранской ядерной программе. С тех пор между Израилем и Ираном ежедневно продолжается взаимный обстрел.
19 января Иран снова совершил ракетную атаку на территорию Израиля, в результате чего пострадало медицинское учреждение в Беэр-Шеве. В ответ министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о намерении усилить удары по Ирану. Впоследствии он отметил, что аятолла Али Хаменеи "не может продолжать существовать".
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