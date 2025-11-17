Ізраїль допрацював "вбивцю Шахедів", але приховує це навіть від США, - ЗМІ

Після масованої атаки Ірану Ізраїль провів доопрацювання головки самонаведення AIM-9M Sidewinder, що дозволило підвищити результативність ракети проти далекобійних ударних дронів типу "Шахед", які активно використовує Росія під час атак на Україну.

Як наголошується у звіті Foreign Policy Research Institute, на який посилається TWZ, базова версія AIM-9M показала себе менш ефективно порівняно з AIM-9X, що і стало приводом для модернізації.

За даними FPRI, внесені зміни помітно поліпшили здатність AIM-9M перехоплювати цілі, що особливо добре себе показало у протидії "Шахедам".

При цьому Ізраїль приховує будь-які деталі оновлення: невідомо, чи стосується воно програмного забезпечення, апаратної частини або поєднання обох компонентів.

Перспективи для України

З урахуванням того, що Україна активно застосовує AIM-9M проти ударних дронів, оновлення могло б стати корисним у боротьбі з масованими атаками окупантів. Однак імовірність передання таких технологій вкрай низька.

Ізраїль традиційно дотримується максимально обережної позиції, а модернізовану версію AIM-9M поки що не передавали навіть союзникам, включно зі США.

Що зараз ефективно використовує Україна на полі бою