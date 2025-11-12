Німеччина постачає Україні дрони, схожі на російський "Ланцет"

Німецька компанія Helsing масштабує виробництво бойового дрона HX-2 і поставляє апарати в Україну, а успіхи в тестах і плани на серійний випуск роблять модель помітним конкурентом на ринку тактичних БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання Defense Express .

За даними галузі, Україна оформила два замовлення на сумарно 10 000 одиниць HX-2, а Helsing планує довести випуск до 2500 дронів на місяць.

Такий обсяг вказує на перехід проєкту в стадію масового виробництва і швидку інтеграцію в логістику фронту.

Результати випробувань і надійність платформи

Під час порівняльних випробувань у Німеччині HX-2 виявився єдиним апаратом із трьох виробників, який послідовно досягав мети - 17 успішних пусків поспіль.

Компанія протягом двох років проводила щотижневі польоти по 30 одиниць, відпрацьовуючи систему і конструкцію, що, на думку аналітиків, пояснює високу частку вдалих результатів.

Технічні характеристики та подальший розвиток

HX-2 здатний вражати цілі на дистанції до 100 км, розвиває швидкість до 220 км/год, має масу близько 12 кг, а бойові частини важать до 4 кг.

Апарат оснащений чотирма двигунами та засобами автономної навігації, включно з роботою без GNSS через зіставлення карт і зображень. При цьому оператор підтверджує ураження цілі перед атакою.

Фокус на ПЗ і ШІ

Співзасновник Helsing зазначив, що за поточної платформи пріоритетним напрямком стане розвиток програмного забезпечення та штучного інтелекту - поліпшення розпізнавання вразливих точок, адаптація до заходів протидії та прискорене калібрування системи через великий парк льотних випробувань.