Німеччина постачає Україні дрони, схожі на російський "Ланцет"
Німецька компанія Helsing масштабує виробництво бойового дрона HX-2 і поставляє апарати в Україну, а успіхи в тестах і плани на серійний випуск роблять модель помітним конкурентом на ринку тактичних БпЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання Defense Express.
За даними галузі, Україна оформила два замовлення на сумарно 10 000 одиниць HX-2, а Helsing планує довести випуск до 2500 дронів на місяць.
Такий обсяг вказує на перехід проєкту в стадію масового виробництва і швидку інтеграцію в логістику фронту.
Результати випробувань і надійність платформи
Під час порівняльних випробувань у Німеччині HX-2 виявився єдиним апаратом із трьох виробників, який послідовно досягав мети - 17 успішних пусків поспіль.
Компанія протягом двох років проводила щотижневі польоти по 30 одиниць, відпрацьовуючи систему і конструкцію, що, на думку аналітиків, пояснює високу частку вдалих результатів.
Технічні характеристики та подальший розвиток
HX-2 здатний вражати цілі на дистанції до 100 км, розвиває швидкість до 220 км/год, має масу близько 12 кг, а бойові частини важать до 4 кг.
Апарат оснащений чотирма двигунами та засобами автономної навігації, включно з роботою без GNSS через зіставлення карт і зображень. При цьому оператор підтверджує ураження цілі перед атакою.
Фокус на ПЗ і ШІ
Співзасновник Helsing зазначив, що за поточної платформи пріоритетним напрямком стане розвиток програмного забезпечення та штучного інтелекту - поліпшення розпізнавання вразливих точок, адаптація до заходів протидії та прискорене калібрування системи через великий парк льотних випробувань.
Нагадуємо, що президент Чехії Петр Павел заявив, що країни НАТО повинні давати адекватну відповідь на порушення свого повітряного простору російськими літаками або безпілотниками, зазначаючи, що такі дії Москви перевіряють ефективність національних та інтегрованих систем ППО, а також рішучість альянсу в захисті власної безпеки.
Зазначимо, що з 1 липня 2026 року в США набуде чинності заборона на купівлю дронів з китайськими комплектуючими з міркувань національної безпеки, що створює додаткові складнощі для України, яка планує експорт своїх безпілотників на американський ринок.