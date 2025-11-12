ua en ru
Ср, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна стає світовим центром виробництва бойових дронів, - Bloomberg

Україна, Середа 12 листопада 2025 01:51
UA EN RU
Україна стає світовим центром виробництва бойових дронів, - Bloomberg Фото: українські дрони (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Україна стрімко зміцнила позиції на ринку безпілотних технологій, ставши одним зі світових лідерів у виробництві дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Сьогодні вітчизняні компанії не тільки забезпечують фронт, а й готуються виходити на міжнародні ринки, формуючи нову архітектуру оборонної індустрії.

Україна стала світовим лідером з виробництва дронів

За короткий час українська оборонна промисловість змогла перетворити сектор безпілотних систем на стратегічно важливу галузь.

Зараз у країні щорічно виробляють близько 4 мільйонів дронів різного типу - від FPV-моделей до далекобійних ударних комплексів.

Для порівняння, у США цей показник становить приблизно 100 тисяч апаратів. Такий розрив демонструє ефективність українського підходу, заснованого на гнучкості, швидкості та постійних інноваціях.

Зростання виробництва стало можливим завдяки двом чинникам - необхідності оперативно реагувати на російську агресію і зростаючому попиту з боку країн НАТО.

Це дало змогу українським виробникам зайняти стійкі позиції не тільки на внутрішньому, а й на міжнародному ринку.

Європейські партнерства та нові інвестиції

Низка компаній уже розширюють присутність у Європі. Наприклад, Skyeton відкрила майданчик у Словаччині, залучивши понад 10 мільйонів євро інвестицій.

Компанія FlyWell готує спільне виробництво з фінською Summa Defence, а Fire Point отримала підтримку від Данії для розробки ракетного палива для крилатих систем Flamingo.

Перенесення частини виробництв за кордон підвищує стійкість логістики та дає доступ до західного фінансування, хоча вимагає відповідності більш суворим нормам ЄС.

При цьому українські технології, перевірені в реальних бойових умовах, викликають інтерес завдяки низькій собівартості, простоті обслуговування і здатності до швидкого відновлення.

Потенціал експорту та вплив на Європу

Після численних інцидентів із порушенням повітряного простору в Європі країни НАТО активніше інвестують у розвиток своїх оборонних можливостей.

Українські дрони стали для них прикладом поєднання ефективності та доступності.

Експерти зазначають, що сучасна війна вимагає швидкості та масового виробництва, а не виключно дорогих систем.

Українська влада вже заявила про намір розвивати експорт озброєнь і створити представництва в Берліні та Копенгагені для просування продукції.

Аналітики вважають, що експорт дронів здатний забезпечити стійкий фінансовий потік, спрямований на дослідження і масштабування виробництва.

Водночас у Європі розглядають перехід до моделі постійного оборонного фінансування, що може зміцнити співпрацю з Україною і прискорити розвиток технологій.

Нагадуємо, що Росія підтвердила готовність повернутися до переговорів з Україною в Стамбулі, однак, як зазначають представники Москви, ініціативи щодо відновлення діалогу досі залишаються без відповіді з боку Києва.

Зазначимо, що Україна повернула з тимчасово окупованих територій значну кількість дітей та підлітків у рамках програми Bring Kids Back UA, спрямованої на повернення неповнолітніх, незаконно вивезених до Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Дрони
Новини
РФ захопила три населені пункти в Запорізькій області, тривають жорсткі бої, - Сирський
РФ захопила три населені пункти в Запорізькій області, тривають жорсткі бої, - Сирський
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа