Головна » Новини » У світі

Ізраїль допрацював "вбивцю Шахедів", але приховує це навіть від США, - ЗМІ

Ізраїль, Понеділок 17 листопада 2025 00:05
UA EN RU
Ізраїль допрацював "вбивцю Шахедів", але приховує це навіть від США, - ЗМІ Фото: дрони Шахеди (defence-ua.com)
Автор: Никончук Анастасія

Україна продовжує застосовувати ракети AIM-9M для перехоплення повітряних цілей, однак на тлі нещодавньої модернізації цього озброєння в Ізраїлі постає питання, чи можуть такі оновлення стати доступними та для української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання TWZ.

Після масованої атаки Ірану Ізраїль провів доопрацювання головки самонаведення AIM-9M Sidewinder, що дозволило підвищити результативність ракети проти далекобійних ударних дронів типу "Шахед", які активно використовує Росія під час атак на Україну.

Як наголошується у звіті Foreign Policy Research Institute, на який посилається TWZ, базова версія AIM-9M показала себе менш ефективно порівняно з AIM-9X, що і стало приводом для модернізації.

За даними FPRI, внесені зміни помітно поліпшили здатність AIM-9M перехоплювати цілі, що особливо добре себе показало у протидії "Шахедам".

При цьому Ізраїль приховує будь-які деталі оновлення: невідомо, чи стосується воно програмного забезпечення, апаратної частини або поєднання обох компонентів.

Перспективи для України

З урахуванням того, що Україна активно застосовує AIM-9M проти ударних дронів, оновлення могло б стати корисним у боротьбі з масованими атаками окупантів. Однак імовірність передання таких технологій вкрай низька.

Ізраїль традиційно дотримується максимально обережної позиції, а модернізовану версію AIM-9M поки що не передавали навіть союзникам, включно зі США.

Що зараз ефективно використовує Україна на полі бою

Українські підрозділи почали застосовувати нову систему термінального наведення TFL-1, яка підвищує точність ударних FPV-дронів і дає можливість завершувати політ за цільовою траєкторією навіть у разі втрати зв'язку з оператором.

Також німецька Helsing розширює випуск бойового дрона HX-2 і вже відправляє ці апарати в українські підрозділи, а успішні випробування і перехід до серійного виробництва посилюють позиції моделі серед тактичних безпілотників.

Варто наголосити, що Україна активно збільшує випуск власних безпілотників, прагнучи повністю відійти від залежності від китайських DJI Mavic, і перші кілька тисяч вітчизняних систем уже передано бійцям на передовій.

Нагадуємо, що Україна за короткий термін значно посилила свої позиції у сфері безпілотних технологій і увійшла до числа світових лідерів з виробництва дронів,

Зазначимо, що Росія стрімко збільшила випуск БТР-82, фактично відновлюючи масштабне виробництво бронетехніки радянського зразка.

