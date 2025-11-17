ua en ru
Израиль доработал "убийцу Шахедов", но скрывает это даже от США, - СМИ

Израиль, Понедельник 17 ноября 2025 00:05
Израиль доработал "убийцу Шахедов", но скрывает это даже от США, - СМИ Фото: дроны Шахеды (defence-ua.com)
Автор: Никончук Анастасия

Украина продолжает применять ракеты AIM-9M для перехвата воздушных целей, однако на фоне недавней модернизации этого вооружения в Израиле возникает вопрос, могут ли такие обновления стать доступными и для украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания TWZ.

После массированной атаки Ирана Израиль провел доработку головки самонаведения AIM-9M Sidewinder, что позволило повысить результативность ракеты против дальнобойных ударных дронов типа "Шахед", которые активно использует Россия во время атак на Украину.

Как отмечается в отчете Foreign Policy Research Institute, на который ссылается TWZ, базовая версия AIM-9M показала себя менее эффективно в сравнении с AIM-9X, что и стало поводом для модернизации.

По данным FPRI, внесенные изменения заметно улучшили способность AIM-9M перехватывать цели, что особенно хорошо себя показало в противодействии "Шахедам".

При этом Израиль скрывает любые детали обновления: неизвестно, касается ли оно программного обеспечения, аппаратной части или сочетания обоих компонентов.

Перспективы для Украины

С учетом того, что Украина активно применяет AIM-9M против ударных дронов, обновление могло бы стать полезным в борьбе с массированными атаками оккупантов. Однако вероятность передачи таких технологий крайне низка.

Израиль традиционно придерживается максимально осторожной позиции, а модернизированная версия AIM-9M пока не передавалась даже союзникам, включая США.

Что сейчас эффективно использует Украина на поле боя

Украинские подразделения начали применять новую систему терминального наведения TFL-1, которая повышает точность ударных FPV-дронов и дает возможность завершать полет по целевой траектории даже при утрате связи с оператором.

Также, немецкая Helsing расширяет выпуск боевого дрона HX-2 и уже отправляет эти аппараты в украинские подразделения, а успешные испытания и переход к серийному производству усиливают позиции модели среди тактических беспилотников.

Стоит подчеркнуть, что Украина активно увеличивает выпуск собственных беспилотников, стремясь полностью уйти от зависимости от китайских DJI Mavic, и первые несколько тысяч отечественных систем уже переданы бойцам на передовой.

Напоминаем, что Украина за короткий срок значительно усилила свои позиции в сфере беспилотных технологий и вошла в число мировых лидеров по производству дронов,

Отметим, что Россия стремительно увеличила выпуск БТР-82, фактически возобновляя масштабное производство бронетехники советского образца.

