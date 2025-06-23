Ізраїль атакував об'єкти Ірану, які відповідають за "стабільність режиму", - ЦАХАЛ

Винищувачі Військово-повітряних сил Ізраїля завдали удару по штаб-квартирі "Басідж" та інших об'єктах, які належать силам внутрішньої безпеки Ірану і Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у Тегерані.

"Ці сили складаються з різних корпусів і командувань і несуть відповідальність від імені військових іранського режиму за захист батьківщини, придушення загроз і підтримку стабільності режиму", - розповів ЦАХАЛ.

Зокрема удари були завдані по:

корпусу "Альборз", який, за словами ізраїльськиї бійців, "«відповідає за захист кількох міст у провінції Тегеран від різних загроз і збереження стабільності режиму".

розвідці і поліції загальної безпеки іранських сил внутрішньої безпеки.

"Ці штаби є важливими як у військовому плані, так і з точки зору управління, і нанесення удару по них завдає шкоди військовому потенціалу іранського режиму", - додали в ЦАХАЛ.