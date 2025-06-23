Израиль атаковал объекты Ирана, которые отвечают за "стабильность режима", - ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам Тегерана, которые отвечают за "защиту страны, подавление угроз, стабильность режима".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Истребители Военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по штаб-квартире "Басидж" и другим объектам, принадлежащим силам внутренней безопасности Ирана и Корпусу стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.
Израиль демонтирует IRGC в Тегеране. pic.twitter.com/3ZF1S0Q4a0- נועה מגיד Noa magid (@NoaMagid) 23 июня 2025 года
"Эти силы состоят из различных корпусов и командований и несут ответственность от имени военных иранского режима за защиту родины, подавление угроз и поддержание стабильности режима", - рассказал ЦАХАЛ.
В частности удары были нанесены по:
"Эти штабы являются важными как в военном плане, так и с точки зрения управления, и нанесение удара по ним наносит ущерб военному потенциалу иранского режима", - добавили в ЦАХАЛ.
13 июня ЦАХАЛ, в рамках операции "Львиный народ", нанес авиаудары по иранским военным и ядерным объектам. Во время обстрела погибли высокопоставленные военные и специалисты, которые работали над ядерной программой Ирана.
С тех пор обе стороны ежедневно обмениваются обстрелами. Как отмечал глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац, аятолла Али Хаменеи "не может продолжать существовать".
Также в ночь на 22 июня США атаковали три важных ядерных объекта Ирана, расположенные в Фордо, Натанзе и Исфахане.
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