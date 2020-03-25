Из Израиля назначен еще один рейс в Украину

Иллюстративное фото (Pixabаy)

Вылет состоится 29 марта в 16:00

Израильская авиакомпания "Israir Airlines" назначила еще один чартерный рейс из Израиля в Украину, который может эвакуировать украинцев. Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле в Twitter.

Сообщается, что вылет запланирован из аэропорта Тель-Авива в аэропорт "Борисполь" 29 марта в 16:00. Билеты на рейс можно приобрести в аэропорту.

"Вниманию граждан Украины 29.03.2020 в 16:00 авиакомпания "Israir Airlines" осуществляет чартерный рейс 6Н853 по маршруту Тель-Авив-Киев. В аэропорт им. Бен-Гуриона необходимо прибыть за 4 часа. Билеты на рейс можно приобрести в аэропорту. Ориентировочная стоимость - 350 долларов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что дополнительный чартерный рейс из Израиля назначила украинская авиакомпания SkyUp. Вылет состоится 27 марта в 8:10 утра.

Отметим, 23 марта правительство Израиля заявило о готовности постепенно закрывать города на карантин. По словам министра внутренней безопасности Израиля Гилада Эрдана, Израиль переведут в режим полной блокады в связи с пандемией коронавируса.