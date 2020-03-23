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Израиль намерен полностью закрыть города на карантин

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 13:57
Израиль намерен полностью закрыть города на карантин
Фото: Гилад Эрдан (commons.wikimedia.org)

Израиль переведут в режим полной блокады

В ближайшее время на карантин в Израиле будут постепенно закрывать города. Об этом заявил министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан, передают местные СМИ.

По его словам, карантин в Израиле будет еще больше усиливаться.

"Израиль постепенно будет продвигаться к введению полной блокады городов. Еще сотни тысяч людей не будут выходить на работу. Израиль будет разделен на зоны, а полиция вместе с солдатами ЦАХАЛа будет проверять каждого на улице", - отметил Эрдан.

Он также напомнил, что на прошлой неделе выступал с требованием перевести страну в режим полной блокады на 14 дней. Министр добавил, что с 23 марта мусульманам и евреям запрещено заходить на территорию комплекса Храмовой горы.

Напомним, ранее в Израиле запретили гражданам выходить из дома из-за коронавируса. Запрет на выход из дома без уважительной причины будет действовать в течение недели и может быть продлен.

Кроме того, на прошлой неделе в стране зафиксировали первую смерть от коронавируса. Умер 88-летний мужчина в медицинском центра в городе Шаарей-Цедек, куда был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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