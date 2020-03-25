ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З Ізраїлю призначений ще один рейс в Україну

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 19:16
З Ізраїлю призначений ще один рейс в Україну
Ілюстративне фото (Pixabаy)

Виліт відбудеться 29 березня о 16:00

Ізраїльська авіакомпанія "Israir Airlines" призначила ще один чартерний рейс з Ізраїлю в Україну, який може евакуювати українців. Про це повідомили в посольстві України в Ізраїлі Twitter.

Повідомляється, що виліт запланований з аеропорту Тель-Авіва в аеропорт "Бориспіль" 29 березня о 16:00. Квитки на рейс можна придбати в аеропорту.

"до Уваги громадян України 29.03.2020 в 16:00 авіакомпанія "Israir Airlines" здійснює чартерний рейс 6Н853 за маршрутом Тель-Авів-Київ. В аеропорт ім. Бен-Гуріона необхідно прибути за 4 години. Квитки на рейс можна придбати в аеропорту. Орієнтовна вартість - 350 доларів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що додатковий чартерний рейс з Ізраїлю призначила українська авіакомпанія SkyUp. Виліт відбудеться 27 березня о 8:10 ранку.

Відзначимо, 23 березня уряд Ізраїлю заявило про готовність поступово закривати міста на карантин. За словами міністра внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілада Ерда, Ізраїль переведуть у режим повної блокади у зв'язку з пандемією коронавіруса.

В ОП розповіли, коли українські тести на коронавірус надійдуть до лікарень У Зеленського анонсували другу партію тестів на коронавірус з Китаю
Новини України евакуаціяІзраїльКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся