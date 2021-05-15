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Ізраїльські ВПС завдали удару по висотці в Газі

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Єрусалим, Субота 15 травня 2021 16:22
Ізраїльські ВПС завдали удару по висотці в Газі Фото: перехоплення ракети в Ізраїлі (twitter com TamerMisshal)
Автор: РБК-Україна

ВПС Ізраїлю завдали удару ракетний по будівлі, де знаходилися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в Секторі Газа. Журналісти та інші, що знаходилися у висотці люди, покинули її до атаки.

Про це повідомляє Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зруйнувала 15-поверхову вежу "Аль-Джаля", де розташовувалися, в тому числі офіси різних ЗМІ. Ізраїльські військові за годину попередили про атаку, щоб всі, хто знаходився в будівлі, змогли його покинути. Про жертви і постраждалих в результаті атаки не повідомляється.

У прес-службі ЦАХАЛ відзначили, що удари по висотних будівлях в Газі наносяться через їх використання у військових цілях палестинськими радикальними угрупованнями.

Нагадаємо, 14 травня ізраїльські винищувачі завдали удару по будівлі штабу внутрішньої безпеки ХАМАС у відповідь на обстріли. Також ВПС атакували збройовий склад угруповання.

Відзначити, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За останніми даними, з ізраїльського боку загинули не менше 10 осіб, з палестинської - майже 140, у тому числі близько 40 дітей.

РБК-Україна писало, що в політичному керівництві палестинського угруповання ХАМАС оголосили про готовність припинити обстрілювати територію Ізраїлю. Однак ізраїльська влада на цю пропозицію не відреагувала.

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