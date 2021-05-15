Ізраїльські ВПС завдали удару по висотці в Газі

ВПС Ізраїлю завдали удару ракетний по будівлі , де знаходилися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в Секторі Газа. Журналісти та інші, що знаходилися у висотці люди, покинули її до атаки.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зруйнувала 15-поверхову вежу "Аль-Джаля", де розташовувалися, в тому числі офіси різних ЗМІ. Ізраїльські військові за годину попередили про атаку, щоб всі, хто знаходився в будівлі, змогли його покинути. Про жертви і постраждалих в результаті атаки не повідомляється.

У прес-службі ЦАХАЛ відзначили, що удари по висотних будівлях в Газі наносяться через їх використання у військових цілях палестинськими радикальними угрупованнями.