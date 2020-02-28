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Коронавірус в Ізраїлі: кількість заражених зросла, на карантині 450 військових

Новини » В світі     28.02.2020 - 14:42
Коронавірус в Ізраїлі: кількість заражених зросла, на карантині 450 військових
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

З метою профілактики епідемії коронавірусу на карантин помістили понад 450 ізраїльських військових

Через побоювання поширення коронавірусу COVID-19, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю рекомендувало помістити на карантин щонайменше 450 військових, які за останній час побували за кордоном, зокрема, в Італії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

На карантин також відправили військових, які контактували із зараженими громадянами Південної Кореї, які відвідали Ізраїль минулого тижня. Такі заходи країна вводить в профілактичних цілях для недопущення поширення вірусу.

Крім того, сьогодні Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило про черговий випадок зараження коронавірусом COVID-19 в країні. Інфекцію діагностували у дружини раніше зараженого ізраїльтянина, який 5 днів тому повернувся з охопленої спалахом коронавирусу Італії. Обох ізолювали.

Коронавірус в Ізраїлі: кількість заражених зросла, на карантині 450 військових

Нагадаємо, у МОЗ Ізраїлю планують помістити під карантин всіх, хто так чи інакше контактував із зараженим чоловіком за два останні тижні після його повернення в Ізраїль і протягом двох тижнів перебування в Італії. Зазначається, що оскільки випадок інфікування не був вчасно діагностований, вірус міг поширитися серед людей, з якими контактував ізраїльтянин.

Таким чином, коронавірусом в Ізраїлі захворіли вже 4 людини. Також відомо, що на карантині перебуває посол Ізраїлю в Китаї.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку зі спалахом коронавірусу в європейському регіоні влада Ізраїлю заборонила в'їзд до країни іноземцям з Італії, де інфекцію підтвердили майже 700 у людей.

РБК-Україна стежить за тим, як коронавірус поширюється по країнах Європи.

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