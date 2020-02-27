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Израиль запретил въезд иностранцам из Италии из-за вспышки коронавируса

Новости » В мире     27.02.2020 - 18:11
Израиль запретил въезд иностранцам из Италии из-за вспышки коронавируса
Иллюстративное фото (facebook com MNS GOV UA)

Запрет вступает в силу 27 февраля

Власти Израиля запретили въезд в страну для иностранцев из Италии в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как сообщается, изначально запрет на въезд иностранцев в страну хотели ввести с 1 марта, однако теперь решено, что он вступает в силу с четверга, 27 февраля.

Такое решение было принято в связи с тем, что у израильтянина, вернувшегося из Милана в Тель-Авив 23 февраля, выявили заражение коронавирусом. Его поместили в изолятор в Рамат-Гане, однако до выявления вируса он четыре дня свободно перемещался по стране, и не исключается, что он мог заразить других людей.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения Израиля заявили, что все прибывшие в Израиль тем же рейсом, что и заразившийся человек, должны оставаться на карантине 14 дней, начиная с даты прибытия из Италии.

Напомним, известно о двух случаях инфицирования коронавирусом на территории Израиля. Инфекцию выявили у пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Также известно, что на карантине находится посол Израиля в Китае.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9:00 27 февраля в Европе зарегистрирован 481 случай инфицирования коронавирусом COVID-19 с 14 смертельными случаями.

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