Нетаньяху об ударах по Сектору Газа: будем продолжать до тех пор, пока это необходимо

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о продолжении спецоперации против боевиков ХАМАС в Секторе Газа. Такое решение израильский премьер принял учитывая сегодняшнюю ситуацию.

Об этом говорится в его заявлении на странице в Twitter .

По словам Нетаньяху, сегодня вечером состоялось заседание с министром обороны, начальником штаба ЦАХАЛ, главами Агентства безопасности Израиля и Моссада, а также главой Национального Совета Безопасности.

Как отметил премьер Израиля, израильская армия продолжит наносить удары по объектам боевиков в Секторе Газа, в частности по подземным целям, так называемому "метро" ХАМАС.

"Мы будем продолжать действовать до тех пор, пока это будет необходимо, чтобы восстановить тишину и безопасность для всех израильтян", - подчеркнул он.