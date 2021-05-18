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Сирены взвыли на севере Израиля: из Ливана выпустили 6 ракет

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Израиль, Вторник 18 мая 2021 01:34
Сирены взвыли на севере Израиля: из Ливана выпустили 6 ракет Фото: шесть ракет по Израилю выпустили из Ливана (twitter\TamerMisshal)
Автор: Наталья Скороход

Из Ливана по Израилю выпустили 6 ракет. Сирены взвыли на севере Израиля в кибуце Мисгав Ам, расположенном недалеко от границы с Ливаном.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

В сообщении сказано, что в 23.15 из Ливана было выпущено 6 ракет в сторону северной части Израиля. Все ракеты не долетели до Израиля и упали на территории Ливана.

От этого в кибуце Мисгав Ам прозвучали сирены, предупреждающие об атаке.

В ответ на ракетный обстрел израильская артиллерия обстреляла цели на юге Ливана.

"В ответ наша артиллерия открыла огонь по местам запуска этих ракет", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

Также известно, что власти открыли бомбоубежища в радиусе четырех километров от границы с Ливаном.

Момент запуска ракет в сторону Израиля зафиксировал и ливанский телеканал.

Напомним, Израиль ликвидировал одного из командиров "Исламского джихада". Он обстреливал израильские города противотанковыми ракетами и был командиром более 15 лет.

Ранее сообщалось, что армия Израиля уничтожила террористов на юге Сектора Газа. Военные ударили по домам командиров группировки.

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