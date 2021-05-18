В Ізраїлі внаслідок обстрілу з Гази загинули двоє іноземців
Двоє іноземних робітників загинули в результаті ракетного обстрілу Ізраїлю з Сектору Газа. Ще декілька людей отримали поранення.
В результаті обстрілу, який уразив територію поблизу кордону з Газою, постраждали ще семеро людей. Один постраждалий у тяжкому стані, решта людей отримали поранення середньої тяжкості. Поранених доставили до лікарні в Беер-Шеві.
Крім того, як повідомляє агентство Times of Israel, ще десять людей отримали поранення в результаті мінометного обстрілу з Сектору Газа в районі міста Ешколь. Четверо з них отримали серйозні поранення.
Нагадаємо, з початку ескалації конфлікту між Ізраїлем та Сектором Газа палестинські угрупування випустили по ізраїльській території понад 3000 тисячі ракет.
Як писало РБК-Україна, сьогодні вночі Ізраїль обстріляли з території Лівану. В напрямку ізраїльської території випустили 6 ракет.
Крім того, як заявляв прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, ізраїльська армія проводитиме спецоперацію проти бойовиків в Секторі Газа до тих пір, поки не буде забезпечена безпека ізраїльтян.