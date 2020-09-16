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В Израиле протестуют под домом главы МВД. Требуют вмешаться в ситуацию с хасидами

Израиль, Среда 16 сентября 2020 18:59
В Израиле протестуют под домом главы МВД. Требуют вмешаться в ситуацию с хасидами
Фото: Арье Дери (Ammar Awad)
Автор: Максим Зайченко

В среду, 16 сентября, у дома министра внутренних дел Израиля Арье Дери, проходит акция протеста из-за паломников-хасидов, которые застряли на украинско-белорусской границе. Родные паломников требуют вмешаться в ситуацию.

Об этом сообщает израильское издание newsru.co.il.

"Митингующие, в основном женщины и дети, требуют от министра вмешаться в ситуацию и добиться, чтобы их близким позволили посетить Умань", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Дери попросил президента Украины Владимира Зеленского пропустить в страну паломников, которые застряли на границе.

Позже замминистра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Украине и решение правительства не позволяют пропустить дополнительное количество хасидов.

Кроме того, замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что паломников ввели в заблуждение тем, что можно пересечь границу Украины и Беларуси.

Отметим, сегодня Украина закрыла пункт пропуска "Новые Яриловичи", возле которого находятся сотни паломников-хасидов.

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Новости Украины В мире Израильхасиды
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