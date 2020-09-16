Украина видит в пребывании хасидов на границе нарушение транзитных правил Беларуси

Фото: хасиды на границе с Украиной (belta.by)

Ситуация с пребыванием хасидов на границе Украины свидетельствует о том, что они нарушают карантинные правила Беларуси о транзите иностранцев. Киев обращается к Минску с требованием обеспечить соблюдения законодательства Украины и Беларуси.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

В МИД отметили, что вчера направили ноту с просьбой не оформлять паломников-хасидов на выезд в Украину.

При этом, по сведениям, которые есть в украинском МИД, иностранцы по прибытию в Беларусь должны проходить 14-дневную самоизоляцию. А транзит через территорию страны допускается в течение 48 часов на пути в страну постоянного или временного проживания

"Подавляющее большинство паломников находится на участке границы более 48 часов и не являются лицами, постоянно/временно проживающими в Украине, что является нарушением установленных в Республике Беларусь карантинных правил режима транзита", - говорится в сообщении.

В связи с этим, украинская сторона просит Минск обеспечить соблюдение паломниками карантина и действующего законодательства обеих стран.

Отметим, 10 сентября Беларусь объявила о введении обязательного двухнедельного карантина для приезжих из Израиля. Кроме него, в "красный список" включили еще несколько стран.

Напомним, Украина закрыла пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью, возле которого находятся сотни паломников-хасидов.

Кроме того, Офис президента обвинил власти Беларуси в разжигании конфликта с хасидами.