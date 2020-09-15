Глава МВД Израиля просит Зеленского пропустить хасидов из Беларуси

Фото: хасиды на границе Беларуси с Украиной (belta.by)

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери просит президента Украины Владимира Зеленского пропустить в страну хасидов-паломников, которые застряли на украино-белорусской границе. Об этом идет речь в письме, которое официально доставил посол Израиля Джоэл Лион.

Копия этого письма есть в распоряжении РБК-Украина.

В письме израильский министр отмечает, что в течение двух недель на границе Украины со стороны Беларуси находится большая группа мужчин, женщин и детей.

"Я обращаюсь к вам с просьбой разрешить на чрезвычайных гуманитарных основаниях въезд для тех, кто находится на белорусской границе, только на период еврейского Нового года, с учетом ограничений и с полным соблюдением всех санитарных норм периода COVID-19, какие ваша страна считает нужными", - говорится в письме Зеленскому.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько сотен хасидов-паломников, которые пытались добраться в Украину на празднование Рош ха-Шана через Беларусь, застряли на украинской границе. Украинские пограничники не пропускают их, поскольку до 28 сентября действует запрет на въезд иностранцев в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.

Известно, что в нейтральной полосе для хасидов развернули пункты помощи. Несмотря на отказ украинской стороны, паломники продолжают прибывать на пункты пропуска.

Сегодня Министерство иностранных дел попросило Беларусь не оформлять их на выезд в сторону Украины.