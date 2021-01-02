В Израиле отложат запись граждан на вакцинацию от COVID, чтобы выдать вторые дозы

В Израиле отложат запись граждан на прививку первой дозой вакцины от коронавируса. В стране хотят сначала сделать вторые прививки уже получившим первую дозу препарата.

Об этом сообщает Times of Israel.

Отмечается, что тысячам израильтян отложили запись на получение первой дозы вакцины. Это связано с тем, что власти не уверены в достаточном количестве вакцины, чтобы привить повторно всех тех, кто уже получил первую дозу ранее.

Также известно, что около 45% населения в возрасте от 60 лет и старше уже получили первую дозу вакцины.

Сегодня сообщалось, что правительство Израиля обсудит на следующей неделе ужесточения текущего карантина. Оно должно быть направлено на скорейшую активизацию экономики.

В пятницу в Израиле первой дозой был вакцинирован миллионный пациент. В стране получили прививку от коронавируса уже более 10% населения.