Израиль привил от коронавируса более миллиона граждан

Фото: Биньямин Нетаньяху и миллионый привитый пациент (GPO)

В Израиле первую дозу прививки от коронавируса получили уже миллион человек. В стране вакцинировали десятую часть населения.

Об этом сообщает Times of Israel.

В пятницу, 1 января, премьер-министр Израилья Биньямин Нетаньяху посетил пункт вакцинации в городе Умм-эль-Фахм и присутствовал при вакцинации миллионного гражданнина страны.

Израиль стал первой страной в мире, где первую дозу вакцины от коронавируса получили 10% населения страны. Отмечается, что арабские жители, которые составляют 20% населения, вакцинируются не так охотно.

В связи с этим Нетаньяху запланировал ряд визитов в места проживания арабских общин, среди которых и город Умм-эль-Фахм. Он не посещал эти места несколько лет и предполагается, что визиты также связаны с парламентскими выборами в марте этого года.

Ранее сообщалось, что Израиль получит вакцину от коронавируса разработки Moderna на следующей неделе. Будет поставлен миллион доз.

Отметим, с 27 декабря в Израиле вступил в силу третий локдаун с начала пандемии. Жесткие карантинные мероприятия продлятся как минимум две недели.