В Ізраїлі відкладуть запис громадян на вакцинацію від COVID, щоб видати другі дози

В Ізраїлі відкладуть запис громадян на щеплення першою дозою вакцини від коронавірусау У країні хочуть спочатку зробити другі щеплення тим, хто вже отримав першу дозу препарату.

Про це повідомляє Times of Israel.

Наголошується, що тисячам ізраїльтян відклали запис на отримання першої дози вакцини. Це пов'язано з тим, що влада не впевнена в достатній кількості вакцини, щоб прищепити повторно всіх тих, хто вже отримав першу дозу раніше.

Також відомо, що близько 45% населення у віці від 60 років і старше вже отримали першу дозу вакцини.

Сьогодні повідомлялося, що уряд Ізраїлю обговорить наступного тижня посилення поточного карантину. Воно повинно бути спрямоване на якнайшвидшу активізацію економіки.

У п'ятницю В Ізраїлі першою дозою був вакцинований мільйонний пацієнт. В країні отримали щеплення від коронавірусу вже більше 10% населення.