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В Ізраїлі відкладуть запис громадян на вакцинацію від COVID, щоб видати другі дози

Автор: Роман Тверденко

В Ізраїлі відкладуть запис громадян на щеплення першою дозою вакцини від коронавірусау У країні хочуть спочатку зробити другі щеплення тим, хто вже отримав першу дозу препарату.

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Про це повідомляє Times of Israel.

Наголошується, що тисячам ізраїльтян відклали запис на отримання першої дози вакцини. Це пов'язано з тим, що влада не впевнена в достатній кількості вакцини, щоб прищепити повторно всіх тих, хто вже отримав першу дозу раніше.

Також відомо, що близько 45% населення у віці від 60 років і старше вже отримали першу дозу вакцини.

Сьогодні повідомлялося, що уряд Ізраїлю обговорить наступного тижня посилення поточного карантину. Воно повинно бути спрямоване на якнайшвидшу активізацію економіки.

У п'ятницю В Ізраїлі першою дозою був вакцинований мільйонний пацієнт. В країні отримали щеплення від коронавірусу вже більше 10% населення.

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