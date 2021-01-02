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Правительство Израиля обсудит усиление локдауна

Израиль, Суббота 02 января 2021 19:28
Правительство Израиля обсудит усиление локдауна
Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Правительство Израиля обсудит на следующей неделе ужесточения текущего карантина. Оно должно быть направлено на скорейшую активизацию экономики.

Об этом сообщает Times of Israel.

Власти рассматривают ужесточение мер на короткий срок с целью дальнейшего ослабления для увеличения темпов работы экономики.

Текущий жесткий карантин, который начался 27 декабря, пока не дает эффекта по уменьшению прироста новых случаев. К примеру, 31 декабря зафиксировали 6 678 случаев заражения, что стало самым большим приростом с 30 сентября.

Отметим, с 27 декабря в Израиле вступил в силу третий локдаун с начала пандемии. Жесткие карантинные мероприятия должны продлиться как минимум две недели.

Также в пятницу сообщалось, что в Израиле первую дозу прививки от коронавируса получили уже миллион человек. В стране вакцинировали десятую часть населения.

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