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В Израиле одобрили законопроект для роспуска парламента

Новости » Политика    25.12.2018 - 16:16
В Израиле одобрили законопроект для роспуска парламента
Фото: флаг Израиля (minagro.gov.ua)

Заседания парламента должно состояться 26 декабря

Министерский комитет по законодательству Израиля во вторник, 25 декабря 2018, одобрил законопроект о роспуске парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Сообщается, что это подготовило почву для принятия закона во время голосования на пленуме Кнессета (парламента), который запланирован на среду, 26 декабря 2018.

Законопроект был принят после того, как лидеры коалиции объявили о проведении досрочных выборов в апреле 2019 года, которые изначально планировались на ноябрь.

Ранее сообщалось, что коалиция объявила дату выборов в парламент Израиля. Внеочередные выборы в парламент Израиля пройдут 9 апреля 2019 года. 

Ранее издание AFP сообщало, что Нетаньяху назначит досрочные выборы. Но позже в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли информацию СМИ о том, что правительство приняло решение организовать досрочные выборы.

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